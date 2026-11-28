"Мне, конечно, хотелось бы больше конкретики и понятности от Мирлинда Даку в "Спартаке".Потому что это был такой большой трансфер внутри РПЛ. И мне бы хотелось, чтобы Даку приносил больше пользы "Спартаку". Хотя с его приходом стал больше забивать Угальде. Поэтому в этом трансфере тоже есть свои плюсы", - сказал Генич "Матч ТВ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" в начале августа 2026 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2029 года.