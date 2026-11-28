Человек очень хороший был. Скромняга! Грубого слова никогда не услышишь от него, никого никогда не оскорбит.Я, например, в игре был злой как собака: мог кого угодно послать. А Васька нет, очень сдержанный был. Не выпивоха, ни разу не видел, чтобы он выпивал. Хотя сколько мы катались по Южной Америке, в кабаках там в выходные были!.. Но он никогда не выпивал. Очень хороший человек был, я с Васькой всегда ладил, - сказал Пономарев.
Бывший футболист "Зенита" и сборной СССР Василий Данилов ушел из жизни 27 ноября в возрасте 85 лет.
Алина Гущина, Rusfootball.info