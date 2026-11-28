"Что поменялось в "Локомотиве" с уходом Галактионова? Не буду раскрывать секреты, но всегда при смене тренера идет эмоциональный всплеск.Думаю, любому важно начать с победы. Мы старались абстрагироваться от негативного фона. И так понятно, что нужно выигрывать и набирать очки", - сказал Митрюшкин Sport24.
Михаил Галактионов занимал пост главного тренера московского "Локомотива" с ноября 2022 по ноябрь 2026 года. После его ухода исполняющим обязанности наставника клуба стал Сергей Овчинников.
На данный момент "железнодорожники" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.