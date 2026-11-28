"Максименко играет неровно, у него бывают ляпы. Так бывает, когда ты ошибаешься, то потом выходишь на матчи с мыслями, что только бы не ошибиться снова. Но если держишь такое в голове, то обязательно ошибёшься.
Если брать в целом, то Максименко - неплохой вратарь, но не уровень сборной России.Нужно быть выше классом, чтобы выступать за национальную команду, быть сильнее остальных", - сказал Новиков "Советскому спорту".
Александр Максименко выступает в основной команде московского "Спартака" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 15 матчей, пропустил 12 голов и отыграл 5 встреч на ноль. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.
Всего за сборную России вратарь провел 6 встреч, пропустил 3 мяча и отыграл 5 матчей на ноль.