"Сильные стороны московского "Динамо" выделяет таблица.
Команда очень мобильная, знает, что хочет делать. Очень хорошо прессингует зонным методом.Это необычно для нашего чемпионата, где многие ориентированы на персональную игру. Мы постараемся что-то против этого придумать", - передает слова Булатова "Чемпионат".
Завтра, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.