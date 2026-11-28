"Как команда попрощалась с Галактионовым? Работать с ним было здорово. Я лично с ним попрощался, мы с ним поговорили. Я сказал Галактионову, что уважаю его и был рад поработать с ним.
Думаю, все в команде желают ему всего наилучшего в жизни и в футболе.Но, к сожалению, такие моменты - это часть футбола", - сказал Ньямси "Матч ТВ".
Михаил Галактионов занимал должность главного тренера московского "Локомотива" с осени 2022 года. 17 ноября 2026 года российский специалист покинул клуб.
Всего под его руководством команда провела 157 матчей, одержала 74 победы, 38 раз сыграла вничью и потерпела 45 поражений.