"Обе команды с традициями и большими амбициями. И "Зенит", и ЦСКА понимают, что находятся в таблице не там, где бы им хотелось. Они стремятся к чемпионству.
Думаю, что это ответственный матч для обеих команд, фаворита здесь нет", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
В субботу, 28 ноября, состоится игра между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" в 16-м туре чемпионата России. Начало - в 16:30 по московскому времени.
На данный момент "Зенит" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА занимает пятую строчку.