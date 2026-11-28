Фото: ФК "Спартак"

«Максименко – лучший вратарь РПЛ, если посмотрите статистику. Если он вдруг не окажется нужным « Спартаку », его с руками и ногами заберет любой топ-клуб РПЛ.

Он хороший вратарь, и его критикуют те, кто не особо разбирается в футболе», – сказал Червиченко.Воспитанник «Спартака» выступает за основную команду с 2018 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 13 матчах чемпионата России и пропустил 10 голов.«Спартак» после 15 туров имеет в активе 30 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре «красно-белые» сыграют в гостях с «Факелом».