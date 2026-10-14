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Батраков высказался о своей замене до 60-й минуты матча против "Барселоны"

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков прокомментировал свою замену в игре 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:4).
Фото: ФК "Галатасарай"
"Достаточно рано поменяли? Раз поменяли, значит, тренер так видит. Наверное, я устал сильнее всего в этом матче. За всю карьеру?

Один из самых тяжелых матчей точно. Учитывая, что я еще 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь", - сказал Батраков.

Матч между "Галатасараем" и "Барселоной" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоялся вчера, 13 октября, в Стамбуле. Игра проходила на Стадионе "РАМС Парк" в Турции и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.

Российский полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе стамбульской команды и отметился забитым мячом на 28-й минуте встречи. На 58-й минуте атакующий хавбек сборной России был заменен.

Источник: "Чемпионат"

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