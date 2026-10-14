Батраков высказался о своей замене до 60-й минуты матча против "Барселоны"

Один из самых тяжелых матчей точно. Учитывая, что я еще 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь", - сказал Батраков.
Матч между "Галатасараем" и "Барселоной" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоялся вчера, 13 октября, в Стамбуле. Игра проходила на Стадионе "РАМС Парк" в Турции и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.
Российский полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе стамбульской команды и отметился забитым мячом на 28-й минуте встречи. На 58-й минуте атакующий хавбек сборной России был заменен.
Источник: "Чемпионат"