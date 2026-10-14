Батраков высказался о своей замене до 60-й минуты матча против "Барселоны"

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков прокомментировал свою замену в игре 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:4).

Фото: ФК "Галатасарай"

Один из самых тяжелых матчей точно. Учитывая, что я еще 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь", - сказал Батраков.