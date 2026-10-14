Основной голкипер "Вильярреала" пропустил матч ЛЧ с "Наполи" из-за вооруженного ограбления

Стало известно, почему вратарь "Вильярреала" Петер Гулачи пропустил игру Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

Вчера, 13 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором "Вильярреал" принимал на своем поле "Наполи". Игра проходила на стадионе "Керамика" в Испании и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.



Как сообщила пресс-служба испанского клуба, вратарь Петер Гулачи не сыграл против неаполитанцев из-за вооруженного ограбления его дома. Преступники проникли в жилище 36-летнего венгерского голкипера, пока он был дома с женой и двумя детьми. Информации о пострадавших пока нет. Полиция ведет расследование по этому инциденту.



Гулачи перебрался в "Вильярреал" минувшим летом. До этого с 2015 года он защищал ворота немецкого "РБ Лейпциг".

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Наполи