«Галатасарай» разобрался с «Штутгартом» под «калинку-малинку», дубль Батракова вывел россиянина в лучшие бомбардиры ЛЧ!

В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов стамбульцы принимали «Штутгарт». До поездки в Стамбул немецкий клуб в ЛЧ ещё не проигрывал. В трёх турах швабы набрали 7 очков. При этом «Штутгарт» записал в свой актив почётную ничью с «Атлетико» (1:1) и победу над «Викингом» (3:1), который не смогла обыграть сама «Бавария». Ещё три очка «Штутгарт» добыл в поединке со «Слованом» (3:0) — абсолютным аутсайдером турнира.
В свою очередь у «Галатасарая» перед матчем с немецкими гостями было всего три очка. Их стамбульцы добыли в поединке с «Лиллем» (4:2), в котором Батраков сыграл важную роль, забив один из мячей своей команды.
И если в матче с «Лиллем» Батраков стал одним из героев вечера, то в поединке со «Штутгартом» россиянин солировал. Уже к 15-й минуте он оформил дубль, а стамбульцы сделали громкую заявку на важнейшую победу. Ожидаемо россиянина признали лучшим игроком матча.
На 12-й минуте Батраков подкараулил неудачный отскок от защитника гостей Юлиана Шабо, который прерывал прострел Роланда Шалаи. А на 15-й минуте Алексей реализовал выход один на один, отправив мяч между ног вратарю «Штутгарта». Организовал это рандеву с вратарём для россиянина несостоявшийся «спартаковец» Давинсон Санчес.
Трибуны стамбульской арены встретили голевые подвиги россиянина овацией, а местный диджей — минусовкой «калинки-малинки».
Футболисты «Штутгарта» после этого плотно взялись за россиянина. В концовке первого тайма Алексею досталось от Биляля Эль-Ханнуса. Игрок немецкого клуба ударил соперника локтем в голову, в итоге Батраков получил рассечение, после чего продолжил игру с повязкой.
На грубость соперника Алексей мог ответить хет-триком, но в итоге обошёлся дублем. Поле россиянин покинул на 77-й минуте под овации трибун.
В результате Батраков забил уже четвёртый мяч в четырёх матчах Лиги чемпионов. При этом Алексей вошёл в список лучших бомбардиров турнира. Кроме него четыре мяча забили, к примеру, Харри Кейн и Эрлинг Холанд. Также в списке лучших бомбардиров с четырьмя голами форвард «Штутгарта» Эрмедин Демирович. Примечательно, что из всех нынешних лучших бомбардиров Лиги чемпионов лишь Батраков является дебютантом турнира.
Батраков в списке лучших российских бомбардиров Лиги чемпионов догнал Андрея Аршавина. При этом Алексею для достижения четырёх голов потребовалось на 30 матчей меньше, чем Андрею.
Это второй самый молодой дубль в Лиги чемпионов за 15 минут. Моложе Батракова был только 18-летний Родриго из «Реала».
Батраков стал первым с 2015 года россиянином, который забил в Лиге чемпионов в трёх матчах подряд. В 2015 году впечатляющую результативность демонстрировал Артём Дзюба в «Зените». Тогда он забил в пяти матчах подряд. При этом теперь в списке лучших российских бомбардиров Лиги чемпионов Батраков отстаёт от рекордсмена Дзюбы всего на пять голов. Артём за карьеру забил в главном еврокубковом турнире девять мячей.
Наверное, теперь уже точно можно сказать, что переход Батракова в «Галатасарай» был верным решением. Отъезд из «Локомотива» точно не ошибка, учитывая, что происходит в московском клубе сейчас. Но, признаться, столь впечатляющую игру Батракова в «Галатасарае» спрогнозировать было тяжело. Неудивительно, что на россиянина посматривают ведущие клубы Европы. По слухам, скауты «Ливерпуля» забронировали целую ложу на стадионе, чтобы посмотреть на Алексея. И они явно были впечатлены, как и мы.