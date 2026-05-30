"Барселона" может лишиться вратаря в летнее трансферное окно

Как сообщает Mundo Deportivo, в ближайшее трансферное окно каталонскую "Барселону" может покинуть голкипер Марк-Андре тер Стеген.

Вторую часть сезона 2025/2026 немец провёл в аренде в "Жироне". Источник сообщает, что сине-гранатовые не рассматривают тер Стегена ни в качестве основного, ни в качестве запасного голкипера на сезон-2026/27. Отмечается, что стороны настроены найти решение, которое устроит и клуб, и игрока.



В сезоне-2025/26 тер Стеген провёл за "Барселону" один матч, в котором отыграл на ноль. В двух встречах в составе "Жироны" немец пропустил 2 мяча.



За "Барсу" Марк-Андре выступает с 2014 года (423 матча, 416 пропущенных мячей, 176 сухих поединков). С каталонским клубом вратарь выиграл семь чемпионских титулов, шесть Кубков и четыре Суперкубка Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.



Контракт футболиста рассчитан до 30 июня этого года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.

