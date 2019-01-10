Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнением о победе над "Бертоном" (9:0) в 1/2 финала Кубка Лиги."Я впервые в жизни участвовал в победе с таким счетом. Мы забили много голов, но если честно, хотели забить больше, как и наши фанаты.Мы надеялись, что забьем 10 мячей. Может, в другой раз. Был ли мой гол подачей в штрафную? Чуть больше уважения, пожалуйста.В перерыве Пеп сказал нам, чтобы мы продолжали так же, с тем же настроем и по возможности забили еще", – сказал Зинченко.