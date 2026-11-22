Матч "Нижнего Новгорода" и "Торпедо" получил свой вектор уже на четвёртой минуте - Апеков грубо сыграл против Каккоева у чужой штрафной, далеко отпустив от себя мяч, и получил прямую красную карточку. При этом первый шанс создали гости -Окоронкво после проникающей от Погосова не смог попасть с угла вратарской. Дальше лидер включился - Солдатенко вытащил мяч после удара головой от Ермакова, затем Корнюшин спас на ленточке, ещё в нескольких моментах мяч ходил рядом со створом.
Торпедовцы держались до середины второго тайма, когда Коледин навесил с правого края штрафной, а Каккоев отметился точным ударом головой с шести метров. Через несколько минут после розыгрыша углового Каккоев спас уходивший мяч, Бобёр закинул во вратарскую, а Грулёв с "мясом" внёс мяч в ворота, оформив двадцатый гол в сезоне. Точку же в матче поставил сам Бобёр, подкарауливший отскок от защитника в чужой штрафной. 3:0 - "Нижний Новгород" выигрывает в девятый раз подряд, не пропуская уже 433 минуты, "Торпедо" проигрывает впервые с 13 сентября, когда они дома уступили... "Нижнему".
"Урал" добился успеха в Уфе
В единственной воскресной встрече "Урал" гостил у "Уфы", которая дома проиграла только "Нижнему Новгороду", пропустив единственный гол в концовке. Команды выдали не самый событийный первый тайм, разок мог случиться курьез, когда немного не разобрались Кутин и Беленов, однако перед перерывом случился пушечный удар Сунгатулина с дальней дистанции, а голкипер-ветеран хозяев выручить не сумел.
После перерыва команда Сергея Юрана контролировала ситуацию и ближе к концу встречи поймала соперника - Малькевич отдал на левый край штрафной на Ишкова, который изящно перебросил мяч через Беленова. 0:2 - "Урал" возвращается на второе место, оставаясь единственной командой, которая не проигрывала в гостях, "Уфа" без побед в пяти последних матчах.
Стоич спас "Сочи"
"Сочи" после трёх матчей без побед и даже голов принимал "Велес" и снова испытал невероятные сложности. Хозяева запороли пару моментов, позволив "крылатым быкам" почувствовать уверенность, и перед перерывом Гираев после прострела Королькова с левого фланга в касание пробил мимо Митрова. После перерыва Кучугура не смог пробить голкипера мощным ударом из штрафной, однако через несколько секунд после розыгрыша углового Никин переправил мяч в сетку после передачи Колоскова.
Спасать "Сочи" пришлось Стоичу - из-за задолженности по трансферу из "Маккаби" и у "барсов" был трансферный бан, который удалось снять только на этой неделе. В итоге уже через пару минут после второго гола соперника Неманья здорово сыграл пяткой на ближней штанге. За четверть часа до конца гости снова забили, но из оффсайда, а на 89-й минуте точный удар головой после навеса Кузьмина с углового нанес всё тот же Стоич. 2:2 - "Сочи" продлевает серию без побед до четырёх матчей, но хотя бы прерывает голевую засуху, "Велес" по-прежнему отстает от "барсов" на два очка.
Ничья в морозном Хабаровске
"СКА-Хабаровск" принимал на своём поле "Ротор" в условиях зимнего футбола - около одиннадцати градусов ниже нуля. Несколько моментов в начале встречи упустили хозяева, а в середине первого тайма гости поймали соперника на контратаке - Родионов отдал на левый край штрафной на Эльдарушева, который пробил точно в дальний нижний угол. Правда, через несколько минут Корян заработал не самый очевидный пенальти в борьбе с Поярковым, а Максимов пробил с "точки" в левый нижний угол рядом с перчаткой Чагрова.
Как оказалось, этот счёт не изменился до финального свистка, хотя ещё до перерыва были шансы у обеих команд, а вот вторая половина получилась не самой событийной. Едва ли не самое заметное событие случилось уже на последней минуте - Блиев получил вторую желтую карточку и ушел в раздевалку на несколько секунд раньше всех. 1:1 - "СКА-Хабаровск" после четырёх побед кряду делит очки с "Ротором", который сохраняет преимущество над дальневосточниками в два очка.
Волевая победа "Волги" в Красноярске
"Волга" после двух поражений подряд гостила в Красноярске, где две недели назад "Енисей" прервал неудачную серию, крупно обыграв "Сочи". В середине первого тайма Раткович простил гостей из вратарской, однако через несколько минут серб исправился, замкнув прострел Ломакина с правого края штрафной, который прошел через частокол ног. Однако тут же ульяновцы отыгрались - Саплинов замкнул подачу с правого фланга, головой расстреляв ворота хозяев.
В начале второго тайма Фольмер после отбора вышел на рандеву с Антипиным, однако дуэль осталась за голкипером, однако на 63-й минуте Хашкулов, который не пригодился прошлому тренеру "Енисея" Сергею Ташуеву, головой отправил мяч в сетку с линии вратарской, замкнув подачу Костина. В ответ Тлехугов не попал в створ с убойной позиции, а в концовке прямую красную красную карточку получил Хабибуллин, помешавший Ратковичу выйти на рандеву с голкипером. Но результат всё же не изменился - 1:2, "Волга" закрепляется в середине таблицы, а вот "Енисей" падает в зону вылета.
"КАМАЗ" выбирается из зоны вылета
"КАМАЗ" в последнее время начала регулярно набирать очки, исправляя ошибки провального старта, а вот костромскому "Спартаку" в последнее время сильно не хватает свежести. Гости открыли счёт в середине первого тайма - Каптилович здорово вложился по отскочившему мячу метров с 23, попав точно в дальний угол. Хозяевам до перерыв отличиться не удалось, зато в начале второго тайма Мануйлов пробил почти с той же точки, что и Каптилович, застав Гайдаша врасплох.
В концовке челнинцы включились по максимуму, и за четверть часа до конца Мануйлов прострелил с правого фланга, Уридия попасть по пустым воротам не смог, но Акбашев дослал мяч в сетку. Точку же поставил Семёнов, ворвавшийся в штрафную и уложивший мяч в левый от себя угол. 3:1 - "КАМАЗ" выбирается из зоны вылета и в следующем туре принимает на своём поле соседствующий в таблице "Енисей", "Спартак" же продлевает безвыигрышную серию до пяти матчей.
"Текстильщик" снова спасается в концовке
"Текстильщик" в домашней встрече с "Арсеналом" пропустил относительно быстрый гол - на 12-й минуте Горбунов с правого края штрафной мягко навесил на дальнюю штангу, а Магомедов головой отправил мяч в сетку. На тяжёлом и мокром поле в Иваново хозяева показывали неплохое взаимодействие и на исходе получаса отыгрался - Симонов отметился ударом с радиуса штрафной, а рикошет усложнил жизнь Левашову. Затем Помалюк отправил мяч в сетку, но уже после свистка - Александр перед этим сфолил против Плотникова.
В начале второго тайма гости получили право на пенальти - Першин завалил в своей штрафной Гоцука, а Магомедов с "точки" оформил дубль, хоть Фадеев и угадал направление удара. Тут же хозяева могли сравнять, однако Гоцук помог у своих ворот, заблокировав опасный удар соперника из штрафной. Давление хозяев не спадало до самого конца, и подопечные Дмитрия Пятибратова были вознаграждены в компенсированное время - дальний удар Джебова отразил Левашов, но первым на отскоке был Филёв. 2:2 - "Текстильщик" во второй раз за три тура спасается в концовке, а "Арсенал" в одиннадцати матчах кряду пропускает минимум дважды.
Ничья в Ярославле
"Нефтехимик", доигравшийся уже до зоны вылета, имел жирные моменты в начале гостевой игры с "Шинником", но реализация Машукова и компанию подвела в очередной раз. Миролюбивые ярославцы до перерыва особых угрозу чужим воротам не угрожали, однако уже во второй половине Валиахметов головой замкнул подачу Чистякова с левого фланга.
Нижнекамцы сравняли счёт за 10 минут до конца встречи - подачу со штрафного с левого фланга хитрым ударом затылком преобразовал в гол Машуков. Последний момент в этой встрече имели хозяева, но после углового Котин перебросил мяч через перекладину. 1:1 - "Шинник" в десятый раз в этом сезоне играет вничью, "Нефтехимик" не побеждает в восьми последних матчах.
Матч "Челябинск" - "Ленинградец" состоится 23 ноября в 17:00 мск.