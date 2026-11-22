Сандро Шварц перед стартовым свистком решал кадровую задачу из-за дисквалификации Артура - выбор в пользу Гутьерреса на левом фланге позволил сохранить привычные роли для того же Бителло.
У Мурада Мусаева кадровый ресурс оказался скромнее, поскольку из-за травмы Кривцова позицию «десятки» вновь занял Воробьев, способный эффективно действовать вторым нападающим в паре с Кордобой.
Начало встречи осталось за гостями. «Краснодар» действовал активнее и быстро открыл счет: после розыгрыша углового Джон Кордоба здорово откликнулся на скидку и замкнул момент, записав на свой счет уже седьмой гол в 11 матчах РПЛ.
Бело-голубые хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Давление на чужие ворота принесло в середине первого тайма принесло результат, когда Максим Осипенко заметил рывок Ярослава Гладышева. Тот легко разобрался с защитником один в один, сместился под левую ногу и точно пробил в дальний угол.
После того как в матче установилось равновесие, хозяева не собирались останавливаться на достигнутом. Однако перед самым перерывом произошел эпизод, который во многом предопределил дальнейший ход событий.
Футболисты «Динамо» увлеклись позиционной атакой - и поплатилось за это: гости выполнили простой длинный заброс вперед на Кордобу, которого внизу подбил Осипенко.
Главный арбитр Кирилл Левников эпизод проморгал, но в дело вовремя вмешался VAR. Вердикт был суровым, но по делу - прямая красная карточка за лишение явной возможности забить гол, так как форвард убегал на рандеву с вратарем.
Для Осипенко это удаление наверняка стало вдвойне обидным - ведь до этого он уверенно вел игру и выигрывал ключевые единоборства.
Во втором тайме «Краснодар» ожидаемо забрал мяч под свой контроль и обрушил на ворота соперника серию атак.
Послематчевая статистика зафиксировала двукратное преимущество «Краснодара» по ударам (19-9, в створ - 6-3), однако точности южанам не хватило.
Самый реальный шанс вырвать победу был упущен на 82-й минуте, когда Кристиан остался абсолютно один в чужой штрафной, но вместо того чтобы обработать мяч, решил пробить с лета - удар не получился.
Финальный свисток зафиксировал ничейный исход. Такой результат вряд ли кого-то порадовал, зато оказался на руку конкурентам - «Зениту» и «Спартаку».
Фото: ФК «Динамо», РПЛ