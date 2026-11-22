"Нам нужны пара футболистов, очень ждём зимнего трансферного окна.
Батчи и Кристиан сейчас играют без замен. Жубал и Аугусто тоже получили травмы. Картинка по ним тоже не очень хорошая. Это меня беспокоит", - сказал Мусаев.
"Краснодар" сыграл в гостях вничью с московским "Динамо" в центральной встрече 15-го тура РПЛ. Матч проходил в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и завершился со счетом 1:1. Весь второй тайм команда Мурада Мусаева играла в большинстве.
"Быки" набрали 27 очков и остались на четвертой строчке в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"