Полузащитник "Баварии" снова потерял сознание. Это третий случай с августа

Джамал Мусиала вновь потерял сознание на тренировке.

Фото: Getty Images

Как сообщает Bild, футболист "Баварии" Джамал Мусиала вновь потерял сознание. По информации источника, это произошло во время тренировки мюнхенской команды.



Это уже третий подобный случай с августа. Оба предыдущих раза Мусиала терял сознание во время матчей, после чего медицинский персонал оказывал ему помощь и его меняли на другого игрока. У 23-летнего полузащитника диагностировано неврологическое заболевание, которое не поддается лечению.



В этом сезоне атакующий хавбек сборной Германии принял участие в 5 матчах за мюнхенцев, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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