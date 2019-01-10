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Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Уле Гуннара Сульшера, исполняющего обязанности главного тренера в "Манчестер Юнайтед".

Под руководством норвежца "красные дьяволы" одержали пять побед подряд.

"Его старт намного лучше моего. Я свою первую игру проиграл, а второй матч закончился вничью. Он же выиграл все матчи. Сульшер - молодой тренер, добивающийся невероятных результатов. Я видел несколько матчей. Они играли хорошо. Но говорить о соперниках не моя работа", - цитирует Гвардиолу FourFourTwo.

Sport24.ru
Теги: Сульшер Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 16:33
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