Переход Дениса Суареса в "Арсенал" может сорваться

Переход полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в "Арсенал" на правах аренды может не состояться.Каталонский клуб готов отпустить игрока лишь при условии, что по окончании сезона английский клуб обязуется выкупить трансфер Суареса. Однако "Арсенал" такие условия не устраивают.В текущем сезоне хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.