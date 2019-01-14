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Переход Дениса Суареса в "Арсенал" может сорваться

Переход полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в "Арсенал" на правах аренды может не состояться.

Каталонский клуб готов отпустить игрока лишь при условии, что по окончании сезона английский клуб обязуется выкупить трансфер Суареса. Однако "Арсенал" такие условия не устраивают.

В текущем сезоне хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

Daily Mail
Теги: Ла Лига АПЛ Арсенал Барселона
Сегодня, 09:30
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