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Футболист "Фулхэма" получил травму, переобувая бутсы
Наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери рассказал, что защитник команды Алфи Моусон перед домашним матчем 23-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" получил травму в тот момент, когда переобувал бутсы
"Очень странная травма. Он просто менял бутсы. Это невероятно. Не знаю, сколько времени ему понадобится на восстановление после повреждения", — цитирует Раньери BBC.
24-летний Моусон перешёл в "Фулхэм" из "Суонси Сити" летом 2018 года за 20 млн фунтов. В этом сезоне из-за различных травм принял участие только в 13 матчах за клуб в английской Премьер-лиге.
"Очень странная травма. Он просто менял бутсы. Это невероятно. Не знаю, сколько времени ему понадобится на восстановление после повреждения", — цитирует Раньери BBC.
24-летний Моусон перешёл в "Фулхэм" из "Суонси Сити" летом 2018 года за 20 млн фунтов. В этом сезоне из-за различных травм принял участие только в 13 матчах за клуб в английской Премьер-лиге.
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