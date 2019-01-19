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Футболист "Фулхэма" получил травму, переобувая бутсы

Наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери рассказал, что защитник команды Алфи Моусон перед домашним матчем 23-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" получил травму в тот момент, когда переобувал бутсы

"Очень странная травма. Он просто менял бутсы. Это невероятно. Не знаю, сколько времени ему понадобится на восстановление после повреждения", — цитирует Раньери BBC.

24-летний Моусон перешёл в "Фулхэм" из "Суонси Сити" летом 2018 года за 20 млн фунтов. В этом сезоне из-за различных травм принял участие только в 13 матчах за клуб в английской Премьер-лиге.
Теги: АПЛ Фулхэм Раньери
Сегодня, 15:32
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