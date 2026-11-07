"В РПЛ нельзя транжирить моменты". Биджиев - о поражении от "Динамо"

"Не хватило точности в завершающей стадии атаки. Направление игры команды было выбрано правильно. Мы создавали моменты. Нужно реализовывать свои шансы. В РПЛ нельзя транжирить моменты.
И, конечно, нам нужно было надежнее сыграть в обороне, достаточно просто пропустили второй мяч, это большая проблема. Мы проводили матч в атаке, активность в нападении была положительная", - сказал Биджиев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 7 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и московским "Динамо". Встреча проходила на стадионе "Факел" в Воронеже и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. Решающий гол команда Хасанби Биджиева пропустила на первой компенсированной к основному времени игры минуте.
Напомним, на 78-й минуте албанский нападающий воронежцев Белайди Пуси не попал в пустые ворота с нескольких метров.
Биджиев провел первый матч на посту главного тренера "Факела". Ранее в этом сезоне команду возглавляли Олег Василенко и, заменивший его в качестве исполняющего обязанности наставника команды, Алексей Ребров.