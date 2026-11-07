"Арсенал" Аленичева не удержал дома ничью с "Челябинском"

Фото: ФК "Арсенал" Тула

Нападающий Гаррик Левин вывел гостей вперед на 47-й минуте игры. На 71-й минуте форвард Эдарлин Рейес сравнял счет, однако спустя всего семь минут защитник Хетаг Кочиев вырвал победу для челябинской команды.: Рейес, 71 - Левин, 47, Кочиев, 78.: Мелихов, Алёхин, Гоцук, Исаенко, Плотников, Горбунов, Енин, Брнович, Бирюков, Магомедов, Мелекесцев (Рейес, 62).: Ломаев, Кочиев, Грибакин, Лысцов, Гатин, Кертанов (Борисов, 76), Макаров, Сафронов (Н'Диайе, 66), Гаджимурадов, Левин, Урванцев (Качорри, 66).