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Батраков - в стартовом составе "Галатасарая" на встречу чемпионата Турции

Алексей Батраков выйдет на поле с первых минут на матч "Галатасарая" против "Амеда".
Фото: ФК "Галатасарай"
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 11-го тура турецкой Суперлиги между "Галатасараем" и "Амедом". Игра пройдет в Стамбуле на стадионе "РАМС Парк" и начнется в 19:00 по московскому времени.

Российский атакующий полузащитник Алексей Батраков выйдет в стартовом составе своей команды.

В текущем чемпионате Турции на счету 21-летнего россиянина один забитый гол и три результативные передачи в 8 встречах.

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