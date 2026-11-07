"Будут на 3-4 месте". Пономарев не верит, что "Динамо" будет претендовать на чемпионство

Rusfootball.info победу " Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировалпобеду " Динамо " над "Факелом" в матче РПЛ.

Фото: ФК "Динамо"

- Молодцы динамовцы, выиграли в итоге. Они не сказать, что здорово играют, но все же тянут. Они среди лидеров. Где-то, конечно, и везёт им, где-то на волевых качествах добиваются результата.



Но претендовать на чемпионство они в дальнейшем не смогут. Для этого нужно ещё очень хорошо усилиться. И сейчас у них по игре ничего интересного вообще нет. Они вполне могут посыпаться. Я думаю, будут на третьем-четвертом месте.



- А Тюкавина можно назвать игроком уровня Батракова?



- Нет, его уровень ниже, чем у Батракова, точно. Но надо учитывать, что позиции у них разные... Так-то Тюкавин очень неплохой игрок, для нашего нынешнего футбола вообще очень хороший.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info