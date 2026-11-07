Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
РодинаЗавершен
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЧелябинскЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
УфаЗавершен

"Будут на 3-4 месте". Пономарев не верит, что "Динамо" будет претендовать на чемпионство

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Динамо" над "Факелом" в матче РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- Молодцы динамовцы, выиграли в итоге. Они не сказать, что здорово играют, но все же тянут. Они среди лидеров. Где-то, конечно, и везёт им, где-то на волевых качествах добиваются результата.

Но претендовать на чемпионство они в дальнейшем не смогут. Для этого нужно ещё очень хорошо усилиться. И сейчас у них по игре ничего интересного вообще нет. Они вполне могут посыпаться. Я думаю, будут на третьем-четвертом месте.

- А Тюкавина можно назвать игроком уровня Батракова?

- Нет, его уровень ниже, чем у Батракова, точно. Но надо учитывать, что позиции у них разные... Так-то Тюкавин очень неплохой игрок, для нашего нынешнего футбола вообще очень хороший.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится