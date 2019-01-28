Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|...
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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Источник: трансфер Норманна обойдется "Ростову" в 1,5 млн фунтов
"Ростов" заплатит "Брайтону" за переход полузащитника Матиаса Норманна 1,5 млн фунтов (около 1,73 млн евро). Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Ранее сообщалось, что 22-летний норвежец близок к переходу в российский клуб. О сделке должны официально объявить в ближайшее время.
Норманн перешел в "Брайтон" летом 2017 года, но ни разу не сыграл за основную команду. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за "Мольде" на правах аренды.
Ранее сообщалось, что 22-летний норвежец близок к переходу в российский клуб. О сделке должны официально объявить в ближайшее время.
Норманн перешел в "Брайтон" летом 2017 года, но ни разу не сыграл за основную команду. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за "Мольде" на правах аренды.
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