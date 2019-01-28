РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Источник: трансфер Норманна обойдется "Ростову" в 1,5 млн фунтов

"Ростов" заплатит "Брайтону" за переход полузащитника Матиаса Норманна 1,5 млн фунтов (около 1,73 млн евро). Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Ранее сообщалось, что 22-летний норвежец близок к переходу в российский клуб. О сделке должны официально объявить в ближайшее время.

Норманн перешел в "Брайтон" летом 2017 года, но ни разу не сыграл за основную команду. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за "Мольде" на правах аренды.
Теги: Норманн Ростов Брайтон АПЛ Трансферы
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