Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 33 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Борнмут" со счетом 5:0 выиграл у "Брайтона"

Чемпионат Англии

34 тур

"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Борнмут" 0:5

Голы: Гослинг, 33, Фрейзер, 54, Брукс, 74, Уилсон, 81, Станислас, 90+2

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Данк, Даффи, Бернардо, Монтойя, Проппер (Искьердо, 63), Стивенс, Биссума, Кнокар, Локадия, Андоне (Мюррей, 58)

"Борнмут": Боруц, Мепэм, Аке, Кук (Симпсон, 87), Смит, Лерма, Фрейзер, Гослинг, Брукс, Уилсон (Станислас, 84), Кинг (Соланке, 76)

Предупреждения: Аке, 23, Андоне, 50, Мепэм, 50, Гослинг, 64, Боруц, 71, Биссума, 78

Удаления: Кнокар, 68
Теги: Борнмут Брайтон
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