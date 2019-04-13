Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|33
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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"Борнмут" со счетом 5:0 выиграл у "Брайтона"
Чемпионат Англии
34 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Борнмут" 0:5
Голы: Гослинг, 33, Фрейзер, 54, Брукс, 74, Уилсон, 81, Станислас, 90+2
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Данк, Даффи, Бернардо, Монтойя, Проппер (Искьердо, 63), Стивенс, Биссума, Кнокар, Локадия, Андоне (Мюррей, 58)
"Борнмут": Боруц, Мепэм, Аке, Кук (Симпсон, 87), Смит, Лерма, Фрейзер, Гослинг, Брукс, Уилсон (Станислас, 84), Кинг (Соланке, 76)
Предупреждения: Аке, 23, Андоне, 50, Мепэм, 50, Гослинг, 64, Боруц, 71, Биссума, 78
Удаления: Кнокар, 68
34 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Борнмут" 0:5
Голы: Гослинг, 33, Фрейзер, 54, Брукс, 74, Уилсон, 81, Станислас, 90+2
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Данк, Даффи, Бернардо, Монтойя, Проппер (Искьердо, 63), Стивенс, Биссума, Кнокар, Локадия, Андоне (Мюррей, 58)
"Борнмут": Боруц, Мепэм, Аке, Кук (Симпсон, 87), Смит, Лерма, Фрейзер, Гослинг, Брукс, Уилсон (Станислас, 84), Кинг (Соланке, 76)
Предупреждения: Аке, 23, Андоне, 50, Мепэм, 50, Гослинг, 64, Боруц, 71, Биссума, 78
Удаления: Кнокар, 68
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