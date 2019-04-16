Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов жертвам пожара в Южной Корее

Хавбек "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов жертвам лесного пожара в Южной Корее?.

В начале апреля в Южной Корее вспыхнул мощный лесной пожар, оставивший без домов 135 семей. Двое человек погибло, еще 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

"Я верю, что деньги не имеют значения. Самая главная мысль – сделать что-то для жертв", – приводит Squawka News слова футболиста.

Теги: АПЛ Сон Тоттенхэм
Сегодня, 14:34
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