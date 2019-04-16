Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов жертвам пожара в Южной Корее

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Хавбек "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов жертвам лесного пожара в Южной Корее?.
В начале апреля в Южной Корее вспыхнул мощный лесной пожар, оставивший без домов 135 семей. Двое человек погибло, еще 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.
"Я верю, что деньги не имеют значения. Самая главная мысль – сделать что-то для жертв", – приводит Squawka News слова футболиста.
В начале апреля в Южной Корее вспыхнул мощный лесной пожар, оставивший без домов 135 семей. Двое человек погибло, еще 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.
"Я верю, что деньги не имеют значения. Самая главная мысль – сделать что-то для жертв", – приводит Squawka News слова футболиста.
OFFICIAL: Son Heung-min has donated ?100,000 to the victims of South Korea's worst ever forest fire.— Squawka News (@SquawkaNews) April 16, 2019
"I believe money does not matter. The most important thing is a mind to do something for the victims." pic.twitter.com/ATBI9B0JOB
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