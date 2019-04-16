Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов жертвам пожара в Южной Корее

OFFICIAL: Son Heung-min has donated ?100,000 to the victims of South Korea's worst ever forest fire.



"I believe money does not matter. The most important thing is a mind to do something for the victims." pic.twitter.com/ATBI9B0JOB — Squawka News (@SquawkaNews) April 16, 2019

Хавбек "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов жертвам лесного пожара в Южной Корее?.В начале апреля в Южной Корее вспыхнул мощный лесной пожар, оставивший без домов 135 семей. Двое человек погибло, еще 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести."Я верю, что деньги не имеют значения. Самая главная мысль – сделать что-то для жертв", – приводит Squawka News слова футболиста.