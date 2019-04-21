Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Ньюкасл
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Ньюкасл 35 41
13 Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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В "Тоттенхэме" уверены, что Эриксен продлит контракт. Зарплата игрока увеличится вдвое

"Тоттенхэм" продолжает переговоры с полузащитником Кристианом Эриксеном о новом контракте.

Лондонский клуб все больше уверен в том, что хавбек подпишет долгосрочное соглашение, сообщает Goal.com.

Текущий контракт Эриксена действует до 30 июня 2020 года.

Зарплата футболиста по новому контракту может вырасти в два раза, сейчас он получает 75 тысяч фунтов в неделю

Sports.ru
Теги: Эриксен Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 19:06
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