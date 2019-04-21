Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Ньюкасл
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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В "Тоттенхэме" уверены, что Эриксен продлит контракт. Зарплата игрока увеличится вдвое
"Тоттенхэм" продолжает переговоры с полузащитником Кристианом Эриксеном о новом контракте.
Лондонский клуб все больше уверен в том, что хавбек подпишет долгосрочное соглашение, сообщает Goal.com.
Текущий контракт Эриксена действует до 30 июня 2020 года.
Зарплата футболиста по новому контракту может вырасти в два раза, сейчас он получает 75 тысяч фунтов в неделю
Sports.ru
Лондонский клуб все больше уверен в том, что хавбек подпишет долгосрочное соглашение, сообщает Goal.com.
Текущий контракт Эриксена действует до 30 июня 2020 года.
Зарплата футболиста по новому контракту может вырасти в два раза, сейчас он получает 75 тысяч фунтов в неделю
Sports.ru
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