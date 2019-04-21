В "Тоттенхэме" уверены, что Эриксен продлит контракт. Зарплата игрока увеличится вдвое

"Тоттенхэм" продолжает переговоры с полузащитником Кристианом Эриксеном о новом контракте.Лондонский клуб все больше уверен в том, что хавбек подпишет долгосрочное соглашение, сообщает Goal.com.Текущий контракт Эриксена действует до 30 июня 2020 года.Зарплата футболиста по новому контракту может вырасти в два раза, сейчас он получает 75 тысяч фунтов в неделю