Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Давид Луиз - об игре с "Бернли": это антифутбол

Защитник лондонского "Челси", сыгравшего с "Бернли" вничью 2:2, обвинил соперников в том, что они не хотели играть в футбол:

- Это антифутбол. Затяжка времени все время, особенно когда у вас мяч. Игроки "Бернли" вышли на поле и тормозили игру, - приводит слова бразильского защитника Sky Sports.
Теги: Челси Бернли Луиз
Сегодня, 08:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама