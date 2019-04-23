Давид Луиз - об игре с "Бернли": это антифутбол

Защитник лондонского "Челси", сыгравшего с "Бернли" вничью 2:2, обвинил соперников в том, что они не хотели играть в футбол:- Это антифутбол. Затяжка времени все время, особенно когда у вас мяч. Игроки "Бернли" вышли на поле и тормозили игру, - приводит слова бразильского защитника Sky Sports.