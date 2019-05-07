Серхио Агуэро: Компани, я же сказал тебе не бить

"I told you don't shoot!"



Sergio Aguero has some pretty bad advice for Vincent Kompany



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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после победы над "Лестером" в 37-м туре чемпионата Англии (1:0) подшутил над одноклубником Венсаном Компани, который забил единственный в матче гол ударом с 35 метров."Я же сказал тебе не бить! Нет, Винни, нет!" – сказал Агуэро в эфире Sky Sports.