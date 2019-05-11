Руд Гуллит: Азару будет сложно устоять перед "Реалом"

Известный в прошлом голландский футболист Руд Гуллит считает, что крайний нападающий "Челси" Эден Азар перейдет в "Реал"."Реал" – крупнейший клуб в мире. Думаю, что Азар выберет его. У клуба большие планы. Я с нетерпением жду, что "Реал" сделает летом. Никто не сможет устоять перед соблазном подписать контракт с "Реалом", – цитирует Goal Гуллита.