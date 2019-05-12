"ПСЖ" хочет получить голкипера "Манчестер Юнайтед" де Хеа

Французский "Пари Сен-Жермен" решил заполучить вратаря английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, сообщает The Sun со ссылкой на французского журналиста Жоффруа Гаретье.По информации источника, Гаретье отметил, что парижане подбирают голкипера мирового уровня, и в данный момент их заинтересовал испанский футболист.В нынешнем сезоне ворота клуба защищали Джанлуиджи Буффон (24 матча) и Альфонс Ареоля (30). О продлении соглашения с первым пока не объявленоКонтракт с 28-летним игроком истекает летом 2020 года.