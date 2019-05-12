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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
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Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
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Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"ПСЖ" хочет получить голкипера "Манчестер Юнайтед" де Хеа

Французский "Пари Сен-Жермен" решил заполучить вратаря английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, сообщает The Sun со ссылкой на французского журналиста Жоффруа Гаретье.

По информации источника, Гаретье отметил, что парижане подбирают голкипера мирового уровня, и в данный момент их заинтересовал испанский футболист.

В нынешнем сезоне ворота клуба защищали Джанлуиджи Буффон (24 матча) и Альфонс Ареоля (30). О продлении соглашения с первым пока не объявлено

Контракт с 28-летним игроком истекает летом 2020 года.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Лига 1 Манчестер Юнайтед АПЛ де Хеа Трансферы
Сегодня, 15:19
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