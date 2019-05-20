Жоржиньо останется в "Челси" даже в случае ухода Сарри

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо Жоау Сантуш заверил, что его клиент не покинет лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что итальянец покинут клуб в след за Маурицио Сарри.

"Может ли Жоржиньо уйти вместе с Сарри? У него есть контракт и он остается в "Челси" на 100 процентов", - цитирует Radio Kiss Kiss Сантуша.
Теги: Жоржиньо Сарри Челси
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