Жоржиньо останется в "Челси" даже в случае ухода Сарри
Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо Жоау Сантуш заверил, что его клиент не покинет лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что итальянец покинут клуб в след за Маурицио Сарри.
"Может ли Жоржиньо уйти вместе с Сарри? У него есть контракт и он остается в "Челси" на 100 процентов", - цитирует Radio Kiss Kiss Сантуша.
Ранее сообщалось, что итальянец покинут клуб в след за Маурицио Сарри.
"Может ли Жоржиньо уйти вместе с Сарри? У него есть контракт и он остается в "Челси" на 100 процентов", - цитирует Radio Kiss Kiss Сантуша.