"ПСЖ", "Челси" и "МЮ" претендуют на Коутиньо

Стало известно, какие команды заинтересованы в трансфере полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.Как сообщает Mundo Deportivo, на 26-летнего игрока претендуют "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Юнайтед"."Барселона" готова отпустить Коутиньо за 100 млн евро. Столь быстрое расставание с игроком позволит клуб не выплачивать "Ливерпулю" 25 из 40 миллионов, которые прописаны в качестве бонусов за переход Коутиньо, который произошел в январе 2018 года.По информации источника, Коутиньо рассказал своим друзьям, что намерен летом сменить клуб. На решение футболиста уйти из "Барселоны" стала негативная реакция со стороны болельщиков каталонского клуба по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (3:0).