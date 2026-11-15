"Вест Хэм" заинтересован в назначении экс-наставника "Манчестер Юнайтед" - источник

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик может возглавить "Вест Хэм" в случае ухудшения результатов лондонской команды.

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Как пишет Indykaila News, руководство "молотобойцев" рассматривает 45-летнего специалиста в качестве возможной замены Скотту Паркеру, который был назначен 4 ноября.



Под руководством Паркера "Вест Хэм" провёл два матча, сыграв вничью с "Кардиффом" (3:3) и уступив "Блэкберну" (1:2).



Лондонский клуб, покинувший АПЛ по итогам прошлого сезона, занимает девятое место в Чемпионшипе и отстаёт от зоны прямого повышения в классе на шесть очков. Кэррик был уволен из "Манчестер Юнайтед" 12 ноября.