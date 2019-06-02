"Реал" не намерен платить за Эркисена более 70 млн евро

"Реал" и "Тоттенхэм" продолжают переговоры о переходе полузащитника лондонцев Кристиана Эриксена в мадридский клуб. Как сообщает AS, мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 млн евро.

По данным источника, в минувшую пятницу президент "Реала" Флорентино Перес провел встречу со своим коллегой из лондонского клуба Дэниэлом Леви в Мадриде на торжественном ужине, посвященном финалу Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2). Обсуждали ли стороны трансфер Эриксена, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом", истекающий в 2020 году. "Шпоры" рассчитывают получить за хавбека около 150 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Реал Ла Лига Тоттенхэм Эриксен АПЛ
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