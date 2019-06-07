Маркус Рашфорд может перейти в "Барселону"

"Барселона" отправила в "Манчестер Юнайтед" запрос о трансфере нападающего Маркуса Рашфорда, сообщает Sport.es.

Руководство каталонского клуба считает, что 21-летний форвард сборной Англии идеально впишется в игру "Барселоны".

В минувшем сезоне игрок принял участие в 33 матчах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
Теги: Барселона Манчестер Юнайтед Рэшфорд
Сегодня, 08:07
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