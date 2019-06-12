В Сети появилось расписание первого тура АПЛ сезона-2019/20

Британские СМИ опубликовали расписание первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.

Даты чемпионата страны журналисты Daily Mirror выложили у себя в твиттере.

10 августа

"Тоттенхэм" – "Норвич"

"Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед"

"Кристал Пэлас" – "Арсенал"

"Эвертон" – "Ньюкасл"

"Саутгемптон" – "Челси"

"Уотфорд" – "Вест Хэм"

"Бернли" – "Ливерпуль"

11 августа

"Астон Вилла" – "Лестер"

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

12 августа

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити".

"Газета.ру"
Теги: АПЛ
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