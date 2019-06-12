В Сети появилось расписание первого тура АПЛ сезона-2019/20
Британские СМИ опубликовали расписание первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.
Даты чемпионата страны журналисты Daily Mirror выложили у себя в твиттере.
10 августа
"Тоттенхэм" – "Норвич"
"Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед"
"Кристал Пэлас" – "Арсенал"
"Эвертон" – "Ньюкасл"
"Саутгемптон" – "Челси"
"Уотфорд" – "Вест Хэм"
"Бернли" – "Ливерпуль"
11 августа
"Астон Вилла" – "Лестер"
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"
12 августа
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити".
"Газета.ру"
Даты чемпионата страны журналисты Daily Mirror выложили у себя в твиттере.
10 августа
"Тоттенхэм" – "Норвич"
"Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед"
"Кристал Пэлас" – "Арсенал"
"Эвертон" – "Ньюкасл"
"Саутгемптон" – "Челси"
"Уотфорд" – "Вест Хэм"
"Бернли" – "Ливерпуль"
11 августа
"Астон Вилла" – "Лестер"
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"
12 августа
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити".
"Газета.ру"