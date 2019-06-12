Английский тренер получил 24 года тюрьмы

Известный английский тренер Боб Хиггинс, который раньше возглавлял "Саутгемптон", приговорен к 24 годам и трем месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

По информации BBC, от действий 66-летнего тренера пострадали 24 человека, большинство из которых на момент преступлений занимались в академиях "Саутгемптона" и "Питерборо Юнайтед".

Хиггинса признали виновным в мае этого года по 45 фактам развратных действий. Еще одно обвинение ему вынесли в прошлом году. В суде жертвы тренера сообщили, что получили психологические травмы из-за его действий.

"Газета.ру"
Теги: АПЛ
Сегодня, 22:07
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