Сульшер не хочет покупать Бэйла в "МЮ"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не перейдет в "Манчестер Юнайтед", информирует Evening Standard.Сообщается, что главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер не заинтересован в услугах валлийского футболиста.Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро