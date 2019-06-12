Сульшер не хочет покупать Бэйла в "МЮ"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не перейдет в "Манчестер Юнайтед", информирует Evening Standard.

Сообщается, что главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер не заинтересован в услугах валлийского футболиста.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро
Теги: Сульшер Бэйл Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама