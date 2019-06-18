"Ливерпуль" проявляет интерес к Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Главный тренер красных Юрген Клопп сообщил руководству клуба, что он заинтересован в приглашении 22-летнего француза, сообщает Diario Sport.

Дембеле рассматривается как важный актив для возвращения форварда "ПСЖ" Неймара в Испанию, но в то же время "Барселона" не против провести переговоры с мерсисайдцами.

Отмечается, что уже на протяжении долгого времени каталонцы испытывают недовольство в связи с поведением Дембеле, который стал регулярно опаздывать на тренировки команды.

Потенциальный трансфер оценивается в 105 миллионов евро. Действующий контракт чемпиона мира рассчитан до июня 2022 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ливерпуль АПЛ Дембеле Барселона Ла Лига
Сегодня, 16:37
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