"Ливерпуль" проявляет интерес к Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Ливерпуле".Главный тренер красных Юрген Клопп сообщил руководству клуба, что он заинтересован в приглашении 22-летнего француза, сообщает Diario Sport.Дембеле рассматривается как важный актив для возвращения форварда "ПСЖ" Неймара в Испанию, но в то же время "Барселона" не против провести переговоры с мерсисайдцами.Отмечается, что уже на протяжении долгого времени каталонцы испытывают недовольство в связи с поведением Дембеле, который стал регулярно опаздывать на тренировки команды.Потенциальный трансфер оценивается в 105 миллионов евро. Действующий контракт чемпиона мира рассчитан до июня 2022 года.