Де Хеа определился с будущим в "Манчестер Юнайтед"

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа определился со своим будущим в клубе.

По информации The Sun, сторонам удалось достичь прогресса в переговорах по новому контракту. Отмечается, что клуб и игрок остановились на варианте, согласно которому испанец будет получать в "МЮ" ?350 тыс. в неделю.

Новое соглашение будет рассчитано на четыре года с возможностью пролонгации еще на один сезон. По нынешнему контракту, который истекает летом следующего года, Де Хеа зарабатывает в "МЮ" ?200 тыс. в неделю.

"Газета.ру"
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:22
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