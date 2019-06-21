Де Хеа определился с будущим в "Манчестер Юнайтед"

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа определился со своим будущим в клубе.По информации The Sun, сторонам удалось достичь прогресса в переговорах по новому контракту. Отмечается, что клуб и игрок остановились на варианте, согласно которому испанец будет получать в "МЮ" ?350 тыс. в неделю.Новое соглашение будет рассчитано на четыре года с возможностью пролонгации еще на один сезон. По нынешнему контракту, который истекает летом следующего года, Де Хеа зарабатывает в "МЮ" ?200 тыс. в неделю.