Рафаэль Бенитес покинет "Ньюкасл" через неделю, если не получит нового предложения о контракте

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес покинет свой пост в следующее воскресенье, 30 июня, если руководство клуба не сделает ему новое предложение, сообщает The Sun.Контракт 59-летнего испанского специалиста с "сороками" истекает в конце нынешнего месяца. "Ньюкасл" пока что предложил Бенитесу соглашение на 1 год с той же самой зарплатой — 6 млн фунтов за сезон.Такое предложение не подходит Бенитесу, и он готов покинуть клуб про окончании нынешнего контракта. Кроме того, тренер встречался с владельцем клуба Майком Эшли по окончании минувшего сезона, но не получил от него никаких обещаний по развитию клуба и трансферам, что так же не устраивает специалиста. Кроме того, в прессе активно пишут о том, что "Ньюкасл" может быть уже эти летом продан миллиардеру из Абу-Даби шейху Халиду Бин Султану Бен Заиду Аль Нахайяну, брату владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура, и это еще больше настораживает Бенитеса.