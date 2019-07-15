Оливье Жиру: Косьельни очень больно от ситуации с "Арсеналом

Бывший нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не может объяснить ситуацию с капитаном лондонцев Лораном Косьельни. Ранее стало известно, что защитник отказался ехать с "Арсеналом" в предсезонный тур.- Лоло - мой хороший друг, - цитирует BBC Жиру. - Я знаю его уже 10-11 лет. Мы вместе играли еще во втором французском дивизионе, - цитирует BBC Жиру. - Он играл за "Арсенал" девять лет, всегда вел себя профессионально, всегда был примером для молодых игроков.Он был благодарен "Арсеналу" за возможность играть в премьер-лиге. Я не пойму, как он попал в эту ситуацию. Мне очень грустно, потому что он замечательный человек, но СМИ хотят его очернить.Я не в клубе, не знаю, что произошло на самом деле, но одно скажу наверняка: Лоло больно от того, что происходит.