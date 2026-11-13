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Радимов предупредил о последствиях успехов Батракова и Сафонова в Европе

Бывший футболист "Зенита" считает, что выступления Алексея Батракова и Матвея Сафонова за рубежом могут вдохновить молодых российских игроков на переезд в Европу, но одновременно ослабить отечественный чемпионат.
Фото: Ahmad Mora / Freelance photographer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Владислав Радимов оценил, какое влияние на новое поколение футболистов оказывают Алексей Батраков и Матвей Сафонов. По мнению эксперта, успехи игроков за границей становятся для юных спортсменов примером и показывают, к каким вершинам можно стремиться.

"Мне кажется, в этом плане детишки точно будут смотреть на то, что происходит вокруг Батракова или Сафонова. Это уже мечта. Второе. Я думаю, что молодое поколение футболистов, глядя на то, что, опять же, происходит с этими двумя, будет стремиться уехать за рубеж"

"Это может быть и минус для нашего чемпионата. С другой стороны, ты должен стремиться к тому, чтобы уехать и показывать себя в Лиге чемпионов, как тот же Батраков стреляет", — заявил Радимов.

Таким образом, эксперт видит в зарубежных успехах российских футболистов двойственный эффект: они повышают мотивацию молодых игроков, но могут усилить отток талантов из РПЛ.

Источник: YouTube-канал Fonbet

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