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Орлов поделился мнением, за что Карпина могут уволить из сборной России

Геннадий Орлов объяснил, при каком условии Валерий Карпин может лишиться поста главного тренера национальной команды, несмотря на доверие со стороны РФС.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о положении Карпина в сборной России. По его словам, руководство Российского футбольного союза (РФС) пока полностью поддерживает специалиста, однако многое будет зависеть от результатов товарищеских встреч.

"Сейчас нет официальных матчей. РФС полностью доверяет Карпину. Им нравится, как он работает. И он вправе решать, что и как делать"

У него одна ответственность. Если он будет побеждать, то он остается. Будет проигрывать — его уволят, — заявил Орлов.

Комментатор также отметил, что с возвращением официальных матчей у Карпина появится дополнительная ответственность при формировании состава. По мнению Орлова, тренеру придется привлекать всех ведущих игроков российского чемпионата.

Источник: "Радио Зенит"

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