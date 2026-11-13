Орлов поделился мнением, за что Карпина могут уволить из сборной России

"Сейчас нет официальных матчей. РФС полностью доверяет Карпину. Им нравится, как он работает. И он вправе решать, что и как делать"
У него одна ответственность. Если он будет побеждать, то он остается. Будет проигрывать — его уволят, — заявил Орлов.
Комментатор также отметил, что с возвращением официальных матчей у Карпина появится дополнительная ответственность при формировании состава. По мнению Орлова, тренеру придется привлекать всех ведущих игроков российского чемпионата.
Источник: "Радио Зенит"