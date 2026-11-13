Орлов поделился мнением, за что Карпина могут уволить из сборной России

Геннадий Орлов объяснил, при каком условии Валерий Карпин может лишиться поста главного тренера национальной команды, несмотря на доверие со стороны РФС.

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"Сейчас нет официальных матчей. РФС полностью доверяет Карпину. Им нравится, как он работает. И он вправе решать, что и как делать"