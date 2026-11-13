Сафонов - о двух пропущенных голах от Узбекистана: такое обычно не случается

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"А по поводу пропущенных голов — понятно, что они получились какими-то несуразными, необязательными. Но в футболе бывает разное, в этом матче случилось то, чего обычно не случается", — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Александром Ершовым.