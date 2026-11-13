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Сафонов - о двух пропущенных голах от Узбекистана: такое обычно не случается
Сегодня, 10:22
Вратарь
сборной России
Матвей Сафонов назвал пропущенные мячи в матче с Узбекистаном несуразными, но порадовался характеру команды, которая сумела отыграться и вырвать победу со счетом 3:2.
Фото: Михаил Терещенко/?ТАСС
Голкипер национальной команды Матвей Сафонов поделился впечатлениями от товарищеской встречи с Узбекистаном. Россияне оказались в непростой ситуации: после автогола Мелёхина уже на пятой минуте соперник забил еще раз в начале второго тайма и повел 2:0.
Однако команда Валерия Карпина переломила ход игры. Николай Комличенко оформил дубль за пять минут, а победный мяч на 79-й минуте забил Алексей Миранчук.
"От матча с Узбекистаном хорошие эмоции, сделали камбэк, показали хорошее стремление к победе. Ребята молодцы, что добились положительного результата. Наверное, это самое важное"
"А по поводу пропущенных голов — понятно, что они получились какими-то несуразными, необязательными. Но в футболе бывает разное, в этом матче случилось то, чего обычно не случается", — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Александром Ершовым.
Источник:
"Чемпионат"
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Матвей Сафонов
Сборная России
Сборная Узбекистана
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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