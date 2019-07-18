Клопп: без таких игроков, как Милнер, успех в футболе невозможен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп роделился мнением о полузащитнике команды Джеймсе Милнере.



"Что за парень! Он очень, очень важен для нас. Джеймс сам стал лучше, поиграл на многих позициях, провёл целый сезон на левом фланге обороны. Ему это не очень понравилось, но такой опыт был полезен. Надеюсь, у Милнера ещё все впереди в "Ливерпуле", для него всегда найдётся место.



Джеймса не так просто тренировать, потому что он всегда и на всё имеет свой взгляд. Он всегда хочет знать, почему было принято то или иное решение. Не знаю, о чем люди думали, когда он бесплатно переходил из "Манчестер Сити", но это была замечательная идея. Без таких игроков, как Милнер, успех в футболе невозможен", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.