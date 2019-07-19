Антонио Конте: Икарди - больше не часть "Интера"

Главный тренер "Интера" жёстко поставил вопрос о трансфере нападающего Мауро Икарди и рассказал об интересе к Лукаку:



- Вы очень хорошо знаете, что мне нравится Лукаку. Сейчас Лукаку – игрок "Манчестер Юнайтед", такова реальность. Это правда.



Конечно, не очень легко начинать сезон без нападающего. Однако трансферное окно до сих пор открыто. Это будет нелегко для команды.



Я уже говорил с руководством на эту тему. Не могу скрывать, что мы немного запоздали с решением этого вопроса.



Икарди – больше не часть "Интера". На данный момент это факт, - приводит слова тренера Goal.com