Юрген Клопп: спросите Мане, сколько у него выходных

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение, что в современном футболе игроки выступают в слишком плотном графике и почти не имеют времени на то, чтобы полноценно отдохнуть.

"Спросите Садио Мане, сколько у него выходных. Он играл почти каждую игру за Сенегал. Он играл каждую игру за "Ливерпуль". В каждый международный перерыв он уезжает в сборную. Спросите его. В долгосрочной перспективе это неприемлемо.

Это футбол. Это не езда на велосипеде, где вы не много теряете. В будущем мы должны это изменить! Похоже, никто не может игрокам предоставить хотя бы одну неделю в год без футбола. Матчи постоянно, снова и снова", — цитирует Клоппа Daily Mail.

"Ливерпуль" уже провёл четыре матча в предсезонный период, обыграв "Транмер" и "Брэдфорд" и проиграв "Боруссии" и "Севилье".

Чемпионат

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Ливерпуль Клопп
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