Юрген Клопп: спросите Мане, сколько у него выходных

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение, что в современном футболе игроки выступают в слишком плотном графике и почти не имеют времени на то, чтобы полноценно отдохнуть."Спросите Садио Мане, сколько у него выходных. Он играл почти каждую игру за Сенегал. Он играл каждую игру за "Ливерпуль". В каждый международный перерыв он уезжает в сборную. Спросите его. В долгосрочной перспективе это неприемлемо.Это футбол. Это не езда на велосипеде, где вы не много теряете. В будущем мы должны это изменить! Похоже, никто не может игрокам предоставить хотя бы одну неделю в год без футбола. Матчи постоянно, снова и снова", — цитирует Клоппа Daily Mail."Ливерпуль" уже провёл четыре матча в предсезонный период, обыграв "Транмер" и "Брэдфорд" и проиграв "Боруссии" и "Севилье".