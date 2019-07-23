Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение, что в современном футболе игроки выступают в слишком плотном графике и почти не имеют времени на то, чтобы полноценно отдохнуть.
"Спросите Садио Мане, сколько у него выходных. Он играл почти каждую игру за Сенегал. Он играл каждую игру за "Ливерпуль". В каждый международный перерыв он уезжает в сборную. Спросите его. В долгосрочной перспективе это неприемлемо.
Это футбол. Это не езда на велосипеде, где вы не много теряете. В будущем мы должны это изменить! Похоже, никто не может игрокам предоставить хотя бы одну неделю в год без футбола. Матчи постоянно, снова и снова", — цитирует Клоппа Daily Mail.
"Ливерпуль" уже провёл четыре матча в предсезонный период, обыграв "Транмер" и "Брэдфорд" и проиграв "Боруссии" и "Севилье".
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Юрген Клопп: спросите Мане, сколько у него выходных
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